Челябинск, , 16:04 — REGNUM В Челябинске уроженец Армении осуждён за попытку сбыта марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, 30-летний гражданин сбывал наркосредства в марте-октябре. Всего он получил от такой деятельности 400 тыс. рублей и на них купил автомобиль. Из оборота у него изъяли 170 граммов марихуаны.

Суд назначил ему пять половиной лет в колонии строгого режима и штраф в размере 102 400 рублей. Ранее с ним было заключено досудебное соглашение, им и вызвано столь мягкое наказание.