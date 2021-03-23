Джакарта, 23 марта 2021, 16:03 — REGNUM В общей сложности 197 заключённых в тюрьме на острове Нусакамбанган в индонезийской провинции Центральная Ява заразились коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
Сотни заключенных помещены в карантин в специальные камеры. Заключенных поместили в отдельный блок, их изолировали от незараженных COVID-19 правонарушителей.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито отметил, что министерство здравоохранения приступит к вакцинации 57 000 паломников.
Подробнее в материале: Минздрав Индонезии приступит к вакцинации паломников пожилого возраста