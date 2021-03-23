Нижний Новгород, , 16:02 — REGNUM Руководство московской строительной фирмы, занимавшихся строительством завода и жилого комплекса в Нижнем Новгороде, обвиняют в мошенничестве и хищении свыше полумиллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России сегодня, 23 марта.

На скамью подсудимых отправятся собственники строительной фирмы — отец и дочь, а также генеральный директор этой организации.

Следователи выяснили, что с октября 2013 года по январь 2016 года обвиняемые заключили государственный контракт на постройку новых цехов Нижегородского машиностроительного завода на сумму более 2 млрд рублей.

При этом в качестве аванса они получили 940 млн рублей, из которых, по версии обвинения, более 255 млн рублей руководство строительной организации похитило, направив их на погашение долгов по другим подрядам. В результате взятые на себя по госконтракту обязательства обвиняемые не выполнили.

Кроме того, с февраля 2011 года по октябрь 2015 года владельцы этой строительной фирмы взяли на себя обязательство по строительству жилых комплексов в Нижнем Новгороде.

Однако строительство было «заморожено». Потерпевшими признаны 65 граждан — участники долевого строительства. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 261 млн рублей.

В итоге строительная компания признана банкротом. Против владельцев и руководителя фирмы возбудили два уголовных дела и уже направили их в суд.