Москва, , 16:00 — REGNUM Дирижёр Димитрис Ботинис удостоен премии президента для молодых деятелей культуры. Премию он получит за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность. Об этом сегодня, 23 февраля, на пресс-конференции сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Толстой отметил, что творчество Ботиниса, который сотрудничает с ведущими российскими коллективами, такими как Госоркестр России имени Светланова, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, высоко оценивали пианисты Екатерина Мечетина и Денис Мацуев.

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Ещё один лауреат премии — актриса Анна Чиповская. Она будет награждена за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино.

«У неё, несмотря на молодой возраст, около 40 киноработ, много театральных, около 20 театральных ролей, среди которых много главных. Анну Чиповскую знают зрители», — подчеркнул советник.

Композитор Эльмир Низамов стал лауреатом премии в номинации «За вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции». Низамов — автор оперы «Кара Пулат», первой татарской монооперы «Зеркало», первого национального татарского мюзикла «Алтын Казан», автор крупных композиций, работающий в традиционной школе.

Напомним, президентская премия для молодых деятелей культуры в России учреждена в 2011 году. Её присуждают молодым людям (до 35 лет), которые создают талантливые произведения литературы и искусства, а также реализуют творческие и исследовательские культурные проекты. Размер премии составляет 5 млн рублей.

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