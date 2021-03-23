Минск, , 16:05 — REGNUM Представители анархистских движений с Украины и из России участвовали в беспорядках в Белоруссии, происходивших после президентских выборов. Об этом заявил начальник управления следственного комитета по Минску Сергей Паско, сообщает 23 марта БелТА.

Он отметил, что значительное число анархистов арестованы, против них заведены уголовные дела. Эти люди участвовали в беспорядках в Минске и других городах, они преследовали свои цели и руководствовались идеологическими соображениями.

«Деятельность этой преступной организации носила международный характер — вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации», — сказал Паско.

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