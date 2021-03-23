Кишинёв, , 16:07 — REGNUM Министерство финансов Молдавии согласовало получение у Всемирного банка кредита в размере €24,8 млн на приобретение вакцины от COVID-19. Об этом 23 марта сообщает агентство «Инфотаг» со ссылкой на пресс-службу минфина.

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Сообщается, что выделенные средства должны быть направлены на закупку вакцин от COVID-19, укрепление инфраструктуры, связанной с введением вакцин, а также на развитие базы для иммунизации. Завершить проект планируется в апреле 2023 года.

В апреле 2020 года Всемирный банк выделил Молдавии €52,9 млн на экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 марта, в Молдавии за время пандемии выявили 216 094 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 189 875 человек. В 4590 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.

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