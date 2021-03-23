Ханты-Мансийск, , 15:58 — REGNUM На территории Уральского федерального округа в 2020 году было предотвращено два террористических акта. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на рабочем совещании в Ханты-Мансийске 23 марта.

Были задержаны 25 участников бандформирований, возбуждено 11 уголовных дел в отношении граждан, принимавших участие в деятельности международных террористических организаций, а также выявлено и пресечено 11 каналов незаконной миграции.

В ходе работы по противодействию распространения в интернете деструктивного контента заблокировано свыше 45 тысяч информационных ресурсов, в том числе пропагандирующих совершение антиобщественных действий, содержащих материалы террористического и экстремистского характера, отметил секретарь Совбеза РФ.