Липецк, , 15:57 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 23 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего в регионе был зарегистрировано 500 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 405 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 92 новых носителя коронавируса