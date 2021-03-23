Кострома, , 16:09 — REGNUM В Костроме будут судить 17-летнего подростка, обвиняемого в причинении вреда трём мужчинам. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карманный нож © https://pixabay.com

По информации СУ СКР по Костромской области, летом 2020 года учащийся костромского техникума отдыхал в компании сверстников в одном из дворов на улице Ивана Сусанина в областном центре. Позже к компании подошла группа взрослых. Между группами произошёл конфликт, в ходе которого подросток выхватил нож и поранил трёх людей.

Повреждения одного из них врачи назвали тяжёлыми и опасными для жизни, здоровью двух других пострадавших был нанесён лёгкий вред.

Ранее молодой человек не имел проблем с законом. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дело в ближайшее время рассмотрит суд.