В Костроме будут судить подростка, ранившего трёх человек
Кострома, 23 марта, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Костроме будут судить 17-летнего подростка, обвиняемого в причинении вреда трём мужчинам. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации СУ СКР по Костромской области, летом 2020 года учащийся костромского техникума отдыхал в компании сверстников в одном из дворов на улице Ивана Сусанина в областном центре. Позже к компании подошла группа взрослых. Между группами произошёл конфликт, в ходе которого подросток выхватил нож и поранил трёх людей.
Повреждения одного из них врачи назвали тяжёлыми и опасными для жизни, здоровью двух других пострадавших был нанесён лёгкий вред.
Ранее молодой человек не имел проблем с законом. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дело в ближайшее время рассмотрит суд.