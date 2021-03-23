Москва, 23 марта, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новый интерфейс касс самообслуживания. Как сообщают в компании, обновление позволило сократить среднее время самостоятельной оплаты товаров на 21% и вдвое увеличить динамику прироста гостей, пользующихся кассами самообслуживания.

«Пятёрочка» «Пятёрочка» повысила удобство касс самообслуживания

В обновлённом интерфейсе акцент сделан на простоте и интуитивности использования, понятной последовательности действий и привлекательном дизайне без лишних деталей, отвлекающих взгляд. Количество действий для оформления покупки минимизировано, а вся лишняя информация убрана с экранов, чтобы не отвлекать и не путать гостя. Благодаря этому, рассказали в «Пятерочке», скорость покупки увеличилась и занимает в среднем не более 1 минуты 29 секунд вместо 1 минуты 53 секунд ранее. Процесс взвешивания товаров стал более понятным — гости могут ориентироваться на изображения на экране, сначала размещая товар на весах, а потом выбирая его категорию в каталоге.

Обновление интерфейса стимулировало динамику прироста трафика на кассах самообслуживания. С момента внедрения изменений доля трафика на таких кассах выросла на 5%. В целом на сегодняшний момент доля трафика на кассах самообслуживания составляет 23%.

«Мы стремимся постоянно улучшать клиентский опыт наших гостей, ориентируясь на их обратную связь и лучшие мировые практики, — рассказал директор по клиентскому опыту торговой сети «Пятёрочка» Александр Чухонцев. — Для нас крайне важно, чтобы процесс совершения покупок в наших магазинах был быстрым и комфортным. Обновление интерфейса касс самообслуживания — закономерный шаг в совершенствовании клиентского опыта и цифровой трансформации сети в целом. Весь процесс от начала сканирования товаров до совершения оплаты сделан максимально простым и интуитивно понятным, чтобы экономить время наших гостей и сделать самостоятельную покупку еще удобнее».

Процесс обновления занял порядка 14 дней, интерфейс обновился сразу на всех устройствах, что составляет свыше 5800 КСО более чем в 2000 магазинах сети во всех регионах присутствия.

Также в ближайшее время будут производиться доработки для устранения других барьеров. Так, на основе исследования с гостями было выбрано единое пользовательское название КСО — «Экспресс-кассы». Это упростит обозначение этой зоны и навигацию в торговом зале. Кроме того, для удобства гостей КСО будут поворачивать на 10 градусов к торговому залу (там, где это возможно) — чтобы гости могли видеть освободившиеся кассы. А сам экран устройства для оптимально комфортного угла обзора и удобства взаимодействия с ним и интерфейсом будет наклонён на 6 градусов. Кассы с таким углом наклона экрана начнут появляться в магазинах в этом году.