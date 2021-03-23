Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль быстро возвращается к своим нормальным курсовым отметкам с учетом конъюнктуры на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Петр Данилов © Красная Весна

«Это связано как с мировой ситуацией (в турецкой лире волатильность, стресс, и это влияет на все валюты развивающихся экономик без исключения), так и с ситуацией в сырье.

Баррель нефть марки Brent 23 марта торгуется по $62,76, находится под давлением и вполне может вернуться к $62.

То, что сейчас происходит на рынках капитала, связано с предыдущей перекупленностью. Рынки забрались слишком высоко, опираясь исключительно на свои иллюзии и ожидания, и с эмоциями.

Доллар США торгуется днем по 75,90 руб. и может оставаться в пределах 75,50−76,60 руб. Тот факт, что «американец» вернулся в относительно здоровый диапазон 75−77 руб., оценивается исключительно позитивно.

Евро стоит 90,17 руб. и хочется думать, что те, кто собирается летом в отпуск, успели купить евровалюту на минимумах. Вряд ли она быстро вернётся к тем же низким отметкам», — считает эксперт.

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