Москва, , 15:55 — REGNUM Российские продавцы ждали запуска функции Instagram Shopping уже несколько лет, сейчас на неё огромный спрос. Заявил 23 марта ИА REGNUM директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов, комментируя нововведение, о котором стало известно накануне, 22 марта.

Читайте об этом: Разработчики Instagram введут новую для России функцию

«Эта функция даст возможность работать с новой аудиторией этой соцсети, освоить новый канал продаж, который нужно обязательно запустить. Запуск фичи ждут уже очень давно, много бизнесов ищут обходные пути подключения, регистрируя аккаунты в других странах, где эта функция доступна на свой страх и риск», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что потенциал роста объема онлайн-продаж после запуска очень велик, так как до сих пор многие продают через «личку». «В России интеграцией с Facebook пользуется менее 20% продавцов, в мире этот показатель почти на треть выше. Это значит, что почти каждый пятый продавец — потенциальный пользователь шопинг-тегов, что, в свою очередь, повлечет рост продаж в соцсетях после введения новой функции. Рост в первые полгода прогнозируется до 10%. Это связано с тем, что у Facebook очень строгие правила работы с товарами, и одобрение может занимать от нескольких минут до нескольких месяцев. После отладки всех процессов рост будет куда более бурным», — пояснил Тарасов.

По его словам, запуск тегов повысит прозрачность продаж в соцсетях — сейчас недобросовестные продавцы используют продажи в личных сообщениях, чтобы повышать охваты и не лишать себя покупателей, которые изначально ищут товар в другой ценовой категории, но вынуждены тратить время на уточнение цены и переговоры.

«Думаю, запуск новой функции отсеет и часть аккаунтов, торгующих контрафактным люксом — в 2019—2020 годах, по некоторым оценкам, в 7 случаях из 10 люксовый товар, купленный в соцсетях, оказывался подделкой. Выдача шопинг-тегов с большой долей вероятности предполагает хотя бы первичную проверку магазина, а значит, доля недобросовестных продавцов, у которых нет даже сайта, окажется за бортом», — добавил эксперт.