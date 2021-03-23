Липецк, , 15:55 — REGNUM В Липецкой области 23 марта подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 906 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 405 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 188 — за последние сутки. 500 человек скончались.