Ташкент, , 15:55 — REGNUM Узбекистанская киностудия «Ватан» («Родина») планирует снять художественный фильм о жизни военных «Граница», сообщили 23 марта в телеграм-канале агентства «Узбеккино».

"Фильм о жизни военных, повествует о героической борьбе с темными силами», — говорится в сообщении. Картина также затронет тему дружеских отношений с соседними странами.

Съемки пройдут на территории Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Сценарист и режиссёр фильма — Хилол Насимов, операторы-постановщики — Умид Маликов и Турсунбой Даминов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 27 марта в Узбекистане проходит «Неделя кино», посвященная празднованию Навруза. Агентство «Узбеккино» показывает премьеры фильмов и другие мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане в честь Навруза проведут «Неделю кино»