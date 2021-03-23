Москва, , 15:55 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») предложил запретить цитировать преступников, если слова формируют ложное представление о преступности.

«Предлагаю вместе с коллегами подумать над нормой закона, запрещающую прямую речь преступников в интернете и СМИ при условии, что она формирует ложное представление о преступности, создаёт позитивный образ криминальных лиц», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

При этом парламентарий отметил важную роль четкости формулировок законопроекта.

«Поскольку инициатива — исходит от Союза журналистов России, оптимально, чтобы соответствующую редакцию закона предложило именно журналистское сообщество», — рассуждает он.

В целом он считает неправильным полностью запретить интервью с преступниками.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резонанс вызвало интервью журналистки Ксении Собчак со скопинским маньяком.

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