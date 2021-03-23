Кадуна, Нигерия, , 15:54 — REGNUM О гибели 19 человек в нигерийском штате Кадуна рассказал местный комиссар по внутренней безопасности и внутренним делам Сэмюэл Аруван, сообщает 23 марта Синьхуа.

По словам Арувана, в результате этого инцидента, который произошёл 21 марта, также пострадали 34 человека.

Все эти люди ехали в грузовике, водитель которого, предположительно, превысил скорость во время движения. Когда у грузовика лопнула шина, автомобиль оказался в кювете.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Ведётся расследование случившегося.

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