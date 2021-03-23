Лондон, , 16:01 — REGNUM Минута молчания в память о почти 147 тыс. жителей Великобритании, которые скончались от COVID-19 за год, прошла в Соединенном Королевстве. Об этом 23 марта сообщает телерадиовещательная корпорация ВВС.

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В 12:00 (15:00 мск) в стране была прервана работа парламента и ряда государственных учреждений, а колокола церквей по всей стране прозвонили в память о жертвах пандемии.

Ранее британская сеть хосписов имени Марии Кюри предложила провести 23 марта Национальный день размышлений и вспомнить тех, кто не пережил этот сложный год. Власти страны поддержали это предложение.

Вместе с тем на минуте молчания памятные мероприятия не будут завершены, и с наступлением темноты многие туристические достопримечательности по всей стране окрасятся в желтый цвет — цвет эмблемы неправительственной организации имени Марии Кюри. А в 20:00 (23:00 мск) организаторы мероприятия призывают граждан страны выйти на пороги домов с символизирующими луч надежды свечами или фонариками.

Отметим, на сегодняшний день в Британии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались в общей сложности 146 487 человек, а суммарное количество выявленных за время пандемии носителей коронавируса составляет 4 301 925.