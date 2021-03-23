Курск, , 15:51 — REGNUM В Курской области 23 марта зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего в регионе было выявлено 33 тыс. 247 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 984 пациента, в том числе 103 — за последние сутки. Скончались 533 человека.