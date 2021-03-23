Симферополь, 23 марта, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Прямые авиарейсы из Курска и Калуги будут запущены в Симферополь в рамках весенне-летнего расписания, сообщили 23 марта в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Зона прибытия внутренних рейсов в аэропорту Симферополя

Рейсы будут обслуживаться на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 авиакомпанией «РусЛайн».

Прямое сообщение между Калугой и Симферополем будет действовать с 6 июня до 26 сентября. Отметим, что также с 4 мая по 3 октября выполнять полеты по этому направлению дважды в неделю также будет авиакомпания «Азимут».

Рейсы будут выполняться по воскресеньям. Рейсы из Курска в Крым «РусЛайн» будут запущены с 1 по 15 мая по субботам, а затем 1 июня по 28 сентября по субботам и вторникам. Кроме того, с 28 мая по 3 октября из Курска в Крым будут отправляться рейсы АК «ИрАэро».