Москва, , 15:50 — REGNUM Вакцина от коронавируса «КовиВак» больше всего подходит для пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Об этом заявил завлабораторией изучения коморбидных инфекций и мониторинга безопасности лекарственной терапии НИИ ревматологии им. Насоновой Борис Белов, передает «Медвестник».

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Белов уточнил, что в препарате «КовиВак» в большей степени представлен антигенный набор самого вируса. Не только S, спайк-белок, но и все другие компоненты.

«Это важно, потому что неясно, каким образом иммунитет здорового человека будет реагировать на те или иные наборы антигенов», — пояснил ученый. В ближайшее время специалисты НИИ ревматологии приступят к клиническим исследованиям препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова планирует в апреле-мае увеличить объёмы производства вакцины «Ковивак» до 500 тыс. доз в месяц.

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