Сеул, , 16:26 — REGNUM В феврале 2021 года индекс делового доверия в Южной Кореи составил 99,5 пункта, что на 0,3 пункта выше, чем в январе текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно опубликованным данным, показатель растёт девятый месяц подряд с июня 2020 года. Эксперты отмечается, что индекс увеличивается на фоне растущих надежд на восстановление экономики.

Индекс делового доверия —это макроэкономический индикатор, отражающий степень уверенности представителей бизнес-элиты в стабильности экономики страны. Данный показатель является индикатором общего состояния экономики.

Показатель выше 100 пунктов означает, что оптимистические прогнозы превалируют над пессимистическими. Показатель ниже 100 пунктов говорит об обратном процессе. В последний раз индекс поднимался выше 100 пунктов в июне 2011 года.