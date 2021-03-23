Москва, , 15:48 — REGNUM При той политике, которую проводит Центральный банк России, рост несырьевой экономики страны очень затруднен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко, рассуждая о курсе на повышение ключевой ставки, который взял ЦБ РФ.

«Долгие годы мы наблюдаем одну и ту же картину. Наши монополии, пользуясь своим положением, увеличивают цены, инфляция разгоняется, ЦБ увеличивает ставку, чтобы ее сдержать. То, что растёт стоимость кредита и он становится менее доступным, ЦБ, видимо, интересует меньше, чем целевые показатели инфляции. Как в такой ситуации должна расти несырьевая экономика? — поинтересовался Пальченко. — Когда вы строите дом, то идёте на рынок за бетоном или кирпичом — это основной строительный материал. Когда вы строите предприятие, вы идёте на рынок за кредитным продуктом — также главным стройматериалом. Если цена кирпича неподъёмная, то дом вы не построите. Если неподъёмной окажется цена кредита, то и предприятия не будет».

Но, как подчеркнул Пальченко, даже если вдруг цена кредитного продукта устроила заемщика, то надо, чтобы этот кредит в принципе был на рынке.

«Давно экономистами доказано, что для того, чтобы в стране обеспечивался товарооборот и при этом были деньги на инвестиции, объём реальной денежной массы должен быть больше ВВП как минимум на 5−10%. Вот в Китае он больше на 100%. В России на 45% меньше, — констатировал эксперт. — Рост несырьевой экономики при такой политике ЦБ, на мой взгляд, очень затруднён».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин отказался считать тот уровень инфляции, который достигнут в РФ, пугающе большим.

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