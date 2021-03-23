Тюмень, , 15:47 — REGNUM Объявлен конкурс на должность директора Тюменского технопарка. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Screenshot Www.instagram.com/amashukov/

«Сбор откликов и резюме — с 22 марта по 9 апреля 2021 года. Изложение в свободной форме (сочинение, эссе, презентация) собственного видения развития Тюменского технопарка. Очный однодневный ассессмент-центр в городе Тюмени — в период с 14 по 16 апреля 2021 года. Резюме принимаются по электронной почте ErmakovAA@72to.ru», — обозначил сроки для соискателей Антон Машуков.

Он подчеркнул, что новому директору Тюменского технопарка предстоит создать из учреждения умную лабораторию, где апробируются самые современные технологии в сфере нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также цифровых решений для бизнеса. Директору технопарка также необходимо будет организовать профессиональный инновационный консалтинг и поддержку стартапов.

Основные и дополнительные требования к вакансии перечислены на портале органов власти Тюменской области.