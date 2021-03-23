Тбилиси, , 15:51 — REGNUM В городском районе Вашлиджвари в Тбилиси введут мораторий на строительные работы, если там начнутся осадки. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 23 марта сообщил заместитель мэра грузинской столицы Иракли Бенделиани на брифинге.

«Вчера мы общались с представителями Национального агентства окружающей среды и вместе приняли решение в случае осадков полностью остановить строительные работы на улице Мачавариани и прилегающих территориях», — сказал Бенделиани.

Ранее мэрия Тбилиси приостановила движение по улице Мачавариани. В Вашлиджвари с 2019 года ведутся работы по соединению этой улицы с проспектом Маршала Геловани.

Стоит отметить, что на одном из холмов на окраине Тбилиси появилась глубокая трещина. Для её исследования мэрия города пригласила экспертов из Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Геологи оценили риски возможного возникновения оползня в Тбилиси