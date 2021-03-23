Ровно, Украина, , 15:49 — REGNUM В украинском городе Ровно пассажир, ожидавший автобус, получил травму на остановке. Об этом сообщил телеканал 1+1.

По данным журналистов, мужчина стоял на остановке, когда от крыши остановки откололся кусок бетона и упал ему на голову.

Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали с ушибом головы.

Работники коммунальных служб огородили опасную остановку.

Напомним, ранее в самом центре Киева обрушился потолок подземного перехода. Никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Киева в подземном переходе рухнул потолок