Тольятти, Самарская область, , 15:48 — REGNUM Обновлённая модель Lada Vesta может получить фары от Renault Logan. Об этом сообщает портал Carsweek.

Обновлённая Lada Vest Avtograd news / VK

Ранее в сети были обнародованы снимки прототипа обновленной Lada Vesta и нового Renault Sandero. Модели были замечены в ходе испытаний в Тольятти. Судя по изображениям, автомобили получат одинаковую оптику. На основании шпионских снимков дизайнеры Avtograd news создали рендеры новой Vesta.

Кроме того, новая Lada Vesta получит такой же климатический блок, как и у Renault Arkana, новую мультимедийную систему с большим экраном, новую отделку салона и обновленные дверные карты.

По предварительным данным, в продажу обновлённая Lada Vesta поступит в начале 2022 года.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ тестирует прототипы седана и универсала Lada Vesta FL на трассе между Сургутом и Новым Уренгоем.

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