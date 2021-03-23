Москва, , 15:45 — REGNUM Санкции США против РФ едва ли приведут к тому, что нехватка импорта будет компенсирована производством его внутрироссийских аналогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Так она прокомментировала данные Минпромторга РФ о том, что санкции США лишь ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в РФ.

«Безусловно, импорт соответствующих товаров и технологий из США сократится. Хотя и незначительно, так как основная часть российского бизнеса, на которую это могло бы повлиять, уже находится под санкциями, — отметила она. — Но будет ли импорт замещен адекватным российским производством? Сомнительно. Скорее всего, российский бизнес будет искать варианты замещения в других странах. В целом можно ожидать некоторого ухудшения ситуации в производствах, импортирующих комплектующие и технологии, попавшие под санкции».

Как подчеркнула экономист, возможность производить соответствующие товары и компоненты внутри страны зависит не столько от санкций и торговых барьеров, сколько от наличия в стране позитивного бизнес-климата, накопленного опыта и технологий, эффективной экономической политики.

«Кстати, подобные санкции США применяют не только в отношении России, но и в отношении ряда других стран. Ни в одной из этих стран импортозамещения не произошло. И роста производств и заработных плат также не наблюдалось», — уточнила Волчкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли Америки сообщило о расширении экспортных ограничений в отношении РФ.

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