Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Ростовская область очередную партию вакцины от COVID-19 в объёме 22 800 доз. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на заседании оргкомитета по проведению на Дону в 2021 году Года первичной медико-санитарной помощи.

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"У нас сегодня в листе ожидания приличное количество людей — порядка 32 тысяч. Это связано и с поступлением вакцины, в некотором смысле это основная причина. Известно, что вакцины в заметно большем объёме будут поступать в ближайшее время. Мы ждём сейчас 22,8 тыс. доз. И поступления продолжатся в большем объёме. Обращаю внимание прививочных кабинетов на готовность к активному приёму людей, которые пожелали вакцинироваться», — отметил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область получила партию вакцины против коронавирусной инфекции в объёме 9,1 тыс. доз. С начала вакцинации участие в прививочной кампании приняли 110 150 жителей региона, обе дозы вакцины получили 74 066 добровольцев.

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