Мадрид, , 15:42 — REGNUM Витамин D является барьером против респираторных заболеваний, и COVID-19 — не исключение. Хотя убедительных исследований преимуществ приема этого витамина для предотвращения инфекции не проводилось, данные постепенно подтверждают эту гипотезу, пишет испанское издание 20minutos.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

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Статистическое исследование, еще не прошедшее экспертную оценку и опубликованное на веб-сайте medRxiv.org, подготовленное на основе данных из 19 европейских стран, пришло к выводу, что страны с самыми низкими показателями витамина D среди их населения имели более высокие показатели смертности от COVID — 19 в течение пандемии.

«Данные этого статистического исследования показывают сильную и статистически значимую связь между дефицитом витамина D и общим числом смертей от COVID-19», — заключает исследование, подготовленное многонациональной группой исследователей.

Несмотря на то, что Испания является одной из стран с самым высоким годовым значением инсоляции в Европе (солнце является одним из основных источников этого витамина, но не единственным), страна, согласно данным, представленным этими исследователями, занимает второе место по уровню витамина D на континенте, и также в Испании наблюдается один из самых высоких показателей смертности.

Причину этого очевидного парадокса, который Испания разделяет с другими странами южной Европы, такими как Португалия и Италия, объяснили исследователи Кристина Наварро и Хосе Мануэль Гомес в статье, опубликованной в 2014 году.

«Большая часть Испании находится выше отметки 35 градусов северной широты, где возможность синтеза витамина D зимой и весной мала. Также у большинства испанцев более темная кожа, что затрудняет синтез витамина D», — объяснили они.

Учёные также добавляют, что палящее солнце, падающее на большую часть территории Испании летом, заставляет население, особенно пожилого возраста, проводить большую часть времени в тени.