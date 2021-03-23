Москва, , 15:42 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении федерального партийного списка на выборах в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Инициатива внесена в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.

Партии смогут формировать федеральный список своих кандидатов в числе не более двадцати человек. Сейчас действует ограничение — максимум десять.

И хотя профильный комитет согласился с первоначальной редакцией инициативы, ко второму чтению законопроект будет доработан: оптимальным признано число в максимум 15 кандидатов.

В «Справедливой России» поспешили заверить, что для них расширение федеральной части списка не актуально.

«Наверное, у кого-то есть проблема дать место в списке своим спонсорам. У партии «Справедливая Россия — За правду» такой проблемы нет. Поэтому нам этот законопроект просто не интересен», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

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