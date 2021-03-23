Чебоксары, , 15:42 — REGNUM В Чувашии планируют разработать к 1 июля стратегию цифровой трансформации пяти ключевых отраслей. Об этом ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов Cap.ru

Глава министерства отметил, что в этом году запускается программа цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, которая позволит повысить качество оказания услуг и снизить расходы.

«Каждый регион взял на себя обязательства по цифровой трансформации пяти отраслей. В Чувашии данная работа будет проводиться в здравоохранении, образовании, госуправлении, ЖКХ, транспортной сфере и логистике. По каждой отрасли предусмотрены свои направления, будем определять приоритеты. Планируем представить общественности стратегию цифровизации к 1 июля», — сказал Дмитрий Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству до 1 июля 2021 года разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой трансформации, главам регионов — до 1 сентября 2021 года. Речь идёт, в частности, о внедрении конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.