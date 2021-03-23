Чебоксары, 23 марта 2021, 15:42 — REGNUM В Чувашии планируют разработать к 1 июля стратегию цифровой трансформации пяти ключевых отраслей. Об этом ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.
Глава министерства отметил, что в этом году запускается программа цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, которая позволит повысить качество оказания услуг и снизить расходы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству до 1 июля 2021 года разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой трансформации, главам регионов — до 1 сентября 2021 года. Речь идёт, в частности, о внедрении конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.