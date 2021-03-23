Москва, 23 марта 2021, 15:41 — REGNUM Действия Софии, которая объявил persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства РФ в Софии, наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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Захарова напомнила, что «демарш такого рода болгарские власти предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года», и, как и в предыдущие разы, не предъявляют каких-либо доказательств.
По словам Захаровой, в Болгарии прямо в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране обострилась антироссийская «шпиономания».
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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Болгарии были задержаны шесть действующих и бывших сотрудников минобороны и военной разведки страны. Всех их арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России. Это заместитель начальника управления по бюджету и расходам министерства обороны Петр Петров, бывший начальник военной разведки, глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, два сотрудника военной разведки и Иван Ивлев, названный в болгарских СМИ «резидентом».Один из подозреваемых дал признательные показания и поэтому был отпущен под залог.
22 марта министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.
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