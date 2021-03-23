Москва, , 15:47 — REGNUM Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили сотрудничество стран в борьбе с пандемией коронавируса в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба Кремля.

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«Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Разговор лидеров состоялся по инициативе казахстанской стороны. Путин и Токаев обсудили актуальные темы двусторонней повестки, а также коснулись вопросов взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Контакты России и Казахстана продолжатся на различных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министры Казахстана и России Аскар Мамин и Михаил Мишустин договорились о поставках Нур-Султану дополнительной партии росийской вакцины «Спутник V», в количестве 4 млн доз.

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