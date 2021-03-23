Флоренция, Италия, , 15:40 — REGNUM Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Чезаре Пранделли в ближайшее время покинет свой пост. Об этом 23 марта сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, Пранделли решил подать в отставку после поражения в матче Серии А с «Миланом» и уже сообщил роб этом руководству клуба.

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Предполагается, что «Фиорентину» вновь возглавит Джузеппе Якини, который был уволен в ноябре 2020 года. Тогда его место занял Пранделли.

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