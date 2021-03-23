Ярославль, 23 марта, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ярославле пассажиров с 23 марта пускают в трамваи и троллейбусы только через переднюю дверь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на жителей города.

City-yaroslavl.ru Трамвай в Ярославле

Как подтвердили в «Яргорэлектротрансе», новые правила действительно введены. Это сделано для того, чтобы водитель мог выдавать билеты. В ярославском электротранспорте значительный некомплект кондукторов.

«На данный момент порядка 40% пассажиров не оплачивают поездку в общественном транспорте. Чтобы исключить подобные нарушения, теперь пассажиры смогут входить только через переднюю дверь транспортного средства и сразу оплачивать проезд. Данные нововведения незначительно повлияют на общее время прохождения маршрутов», — считает директор АО «Яргорэлектротранс» Сергей Завьялов.

В социальных сетях уже появились негативные отклики от тех, кто проехал по новым правилам.

«Казалось бы, вон в Москве уже не один год транспорт по такой системе работает. Да, но там в трамваях и троллейбусах стоят валидаторы, толпа не скапливается, люди не толкутся на каждой остановке у двери по 20−30 человек, не задерживают отправление, не кроют друг друга на чем свет стоит. Сегодня многие опоздали на работу, потому что добирались в два-три раза дольше. Вместо 3−5 секунд на остановку теперь трамвай тратит до 3 минут. Люди ругались, кричали, требовали открыть другие двери, чтобы выйти из трамвая, в итоге ломились в переднюю дверь, расталкивая локтями входящих и матерясь. Ужас… Я сегодня была вынуждена ехать зайцем, меня в первую дверь затолкали и протолкали до хвоста троллейбуса, а идти обратно и платить я не стала, эта система хороша, когда заходят 2−3 человека, а не 20−30. И так полтроллейбуса зайцем ехали, так как к водителю не подойти было. Это распоряжение для внутреннего использования работников организации АО ЯРГЭТ. Мы, пассажиры, используем те правила, которые прописаны законом и висят в любом пассажирском транспорте в городе Ярославле. Мы должны на вход штурмом брать тот же троллейбус, где должен быть вход во все двери? Или пускай валидаторы для оплаты проезда вешают на поручнях в салоне у дверей, раз не хватает у АО ЯРГЭТ кондукторов. У водителей трамвая и троллейбуса пойдут отставания от графика расписания движения, которые по пять минут или более стоят на остановках. А потом нагоны пойдут и пробки, а итог — повышение аварийности и нервотрепка водителям со сдачей денег и обилечиванием», — сообщают жители Ярославля.

В «Яргорэлектротрансе» допускают исключения из нового правила для отдельных категорий пассажиров. Вход пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин, а также пассажиров с детскими колясками разрешён в среднюю дверь.