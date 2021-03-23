Москва, , 15:39 — REGNUM Примерно каждый десятый звонок на телефонные номера граждан России является мошенническим. Такие данные привел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы РФ.

«Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество, — отметил он. — Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество».

По словам Кузнецова, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы. «Это существующие сегодня в стране возможности для подмены номера. Одним из таких институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают», — добавил зампред правления Сбербанка.

Он также предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для введения санкций для компаний из сферы телекома за подмену номера. Зампред уточнил, что сейчас никаких санкций для таких компаний не предусмотрено.