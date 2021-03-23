Ташкент, , 15:39 — REGNUM В Узбекистане высокая заболеваемость коронавирусом среди детей свидетельствует о распространении британского штамма. Об этом заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков на брифинге.

По его словам, на долю детей приходится 25% от общего число инфицированных. В 2020 году этот показатель составлял 5−7%. «Исходя из этого мы можем сказать, что новые случаи заражения относятся к британскому штамму», — сказал Отабеков.

Он добавил, что ежедневно в стране проводится 15−18 тыс. тестов на коронавирус. Службы планирует удвоить или утроить этот показатель и выявить источник распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в Узбекистане выявили 81 559 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 — за минувшие сутки.

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