Москва, 23 марта, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Доля России во въездном турпотоке в Турцию по сравнению с прошлыми годами выросла более чем в три раза. Это объясняется резким падением объемов турпотока в целом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

За январь-февраль 2021 года Турцию посетили 176 тыс. 457 российских туристов (16,84% от общего турпотока) — в январе 2021 — 89 тыс. 411 человек (17,54%), в феврале — 87 тыс. 046 граждан РФ (16,18%).

Турпоток в Турцию из России в феврале 2021 году сократился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18,8%. При этом он оказался практически таким же по объемам, как в допандемийном 2019 году — тогда в феврале в Турцию приехали 87 тыс. 741 граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранный турпоток в Стамбул (Турция) в 2020 году упал на 66,4%, до 5 млн человек.

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