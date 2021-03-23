Баку, , 15:38 — REGNUM Власти Азербайджана передали Армении всех военнопленных после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, а задержанные после окончания военных действий не являются военнопленными и должны отвечать перед законом. Об этом 23 марта заявили в азербайджанском МИД.

«Лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания указанного трехстороннего заявления для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными», — приводит сообщение МИД Азербайджана РАИ Новости.

Также там уточнили, что такие лица должны нести ответственность в соответствии с азербайджанским Уголовным кодексом и добавили, что с ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством страны.

«Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан вернул всех заключенных, считавшихся военнопленными», — подчеркнули в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД страны Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал Еревану всех военнопленных, которые были захвачены во время военных действий в Карабахе, на что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие.