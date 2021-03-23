Тбилиси, , 15:41 — REGNUM В Тбилиси возможно возникновение крупномасштабного оползня. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 23 марта заявил немецкий геолог Петер Нойман на брифинге.

Группа экспертов из Германии прибыла в Грузию 22 марта по приглашению мэрии Тбилиси, чтобы изучить крупную трещину, которая прошла через холм, расположенный на окраине столицы.

«Мы увидели, что это — сложная проблема, и для неё нет конкретного решения, — сказал Нойман. — Мы находимся в начальной фазе возможного крупномасштабного оползня».

Он сообщил, что нужно будет провести еще ряд исследований, а также провести укрепительные и дренажные работы. Будет вестись постоянный мониторинг.

«Нам необходимо быть внимательными, полагаться на соответствующие геологические исследования, а затем уже предпринимать дальнейшие шаги», — сказал немецкий геолог.

Напомним, об угрозе оползня в районе Вашлиджвари мэрия Тбилиси сообщила на прошлой неделе. После этого ряд экспертов сделали фото и видеосъёмку на одном из холмов возле города, а потом распространили в соцсетях. Жители Вашлиджвари призвали городские власти принять срочные меры.

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