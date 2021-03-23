Петрозаводск, , 16:10 — REGNUM Крупная компания Segezha Group приступила к строительству трехзвездочного отеля в Арктической зоне России, рядом с которым появится коттеджный туристический город. Кроме того, в планах компании — возвести туристическую базу в Беломорске, сообщил журналистам 23 марта глава региона Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Парфенчикова, по двум из этих проектов компания рассчитывает на поддержку в рамках преференций, которые дает статус резидента Арктической зоны РФ.

«В Арктике нужно максимально сконцентрировать меры поддержки, по крайней мере на первом этапе, на строительстве небольших отелей, мини-отелей, — отметил Парфенчиков. — Сама инфраструктура, природа Белого моря уникальна, это по сути наша европейская Камчатка».

Он также не исключил, что в будущем в Арктике появятся «глобальные туристические комплексы», в том числе и от зарубежных партнеров.

«Мы в прошлом году заключили соглашение с партнерами из Финляндской республики. Мы заинтересованы в создании единого трансграничного туристического кластера, который позволит нам в значительном количестве привлекать туристов третьих стран», — отметил Парфенчиков.