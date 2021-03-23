Джакарта, , 15:32 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито отметил, что министерство здравоохранения приступит к вакцинации 57 000 паломников, сообщает Kompas.

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Приоритет отдается вакцинации паломников пожилого возраста.

«Министерство здравоохранения начало вакцинацию паломников, особенно пожилых людей. Более 57 000 паломников пожилого возраста ожидают вакцинации против коронавируса», — заявил Вику Адисасмито 23 марта 2021 года.

Власти Индонезии ждут решения правительства Саудовской Аравии относительно осуществления хаджа в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в целевой группе по борьбе с коронавирусом отметили, что на неделе число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2,3%.

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