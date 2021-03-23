Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 15:39 — REGNUM На Белоярской атомной электростанции (Свердловская область) отключился от сети энергоблок № 4. Об этом сообщается в телеграм-канале «Росэнергоатома».

Инцидент произошёл 23 марта 2021 года в 14:05 (время местное). «Действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС», — заявляют в концерне.

Причины произошедшего выясняют специалисты. Радиационная обстановка на территории БАЭС находится в норме, отклонений от требований по безопасной эксплуатации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоярскую АЭС посетил режиссёр Оливер Стоун.

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