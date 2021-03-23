Осло, , 15:37 — REGNUM Норвежские власти остановили продажу завода двигателей Bergen Engines, входящего в Rolls-Royce Group, международному подразделению «Трансмашхолдинга» TMH International. Об этом министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Мэланн заявила 23 марта в парламенте страны.

Она пояснила, что правительство обеспокоено защитой национальных интересов. Угроза для них возможна после перехода предприятия во владение TMH.

«Будет принята резолюция об остановке продажи на основании закона о безопасности», — приводит слова министра издание Е24.

Пресс-служба правительства Норвегии пояснила, что завод не должен находиться под контролем России — страны, с которой Осло не сотрудничает в сфере безопасности. Королю Харальду V представят предложение об остановке сделки 26 марта в ходе заседания Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале TMH International и британский автопроизводитель Rolls-Royce договорились о сделке по заводу дизельных и газопоршневых среднеоборотных моторов Bergen Engines. Предприятие находится в норвежском городе Бергене.

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