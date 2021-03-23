Москва, 23 марта, 2021, 15:30 — ИА Регнум. На экономическую модель бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам будет влиять число таких сайтов и сервисов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Пак, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«Оплачен объем трафика, и порой этот трафик не выбирается абонентами, хотя он изначально был оплачен. Мы с операторами прорабатываем все технические и экономические параметры, но самое важное, что будет влиять на экономическую модель — это объем сайтов, которые будут утверждены», — сказал Пак.

Решения планируется принимать «в рамках экспертизы, которая будет проводиться экспертным советом, в который войдут и представители операторов связи, и СМИ, и представителей органов власти», отметил замминистра.

«Эти решения, на наш взгляд, будут максимально прозрачны и обоснованы», — указал он.

Сейчас в перечень таких сервисов входит 371 сайт, сказал Пак. В их число входят сайты органов госвласти, властей регионов, муниципалитетов, а также НКО.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.