Киев, , 15:30 — REGNUM 2022 год может стать переломным на «евроинтеграционном» пути Украины, заявила на брифинге 23 марта вице-премьер правительства страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Чиновник пояснила, что именно в следующем году ЕС будет пересматривать политику соседства в «украинском» регионе.

«Учитывая те заявления и обращения, которые публично транслируются Украиной, Грузией и Молдовой… а также прогресс и амбиции Украины в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС… все это будет иметь влияние на пересмотр политики соседства, особенно учитывая последние политические события в некоторых странах «Восточного партнерства»», — заявила Стефанишина.

Она не уточнила, какой именно прорыв может произойти в деле евроинтеграции, но дала понять, что на вступление в ЕС в Киеве особо не рассчитывают:

«Это очень длительный процесс, потому что сегодня мы еще не в той ситуации, когда мы можем сказать, что решение о членстве в ЕС лежит исключительно в политической плоскости».

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна хотела бы стать членом ЕС в течение ближайших 5−10 лет, но власти понимают, что это зависит не только от Киева, а также от 27 других стран — членов ЕС.

18 марта президент Зеленский объявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС, и первым членом этой коалиции является Литва, с которой подписана соответствующая декларация.

«Полноправное членство Украины в Европейском союзе нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС — это не фантастическая, далекая мечта, а стратегическая досягаемая цель, которую мы хотим воплотить как можно быстрее», — заявил тогда Зеленский.