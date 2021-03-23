Москва, , 15:30 — REGNUM Прогрессивная шкала налогообложения — самый короткий и надежный путь к решению проблемы социального неравенства в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал предложение Института народнохозяйственного прогнозирования РАН о повышении ставки на доходы наиболее обеспеченных граждан РФ до 20%, 25% и 31%, что будто бы обеспечит прирост ВВП на 1,3%, 2,2% и 3,3% соответственно.

«Введение прогрессивной шкалы на доходы жителей РФ остается темой, мимо которой в кризис никак не пройти. Но нельзя наступать на одни те же грабли. А грабли в данном случае ассоциируются с темпами роста ВВП как главным критерием оценки эффективности подобного предложения. Рост ВВП вовсе не синоним роста качества жизни и реальных доходов граждан, а также существенного изменения объемов социальных выплат со стороны государства, — сказал Ордов. — Прогрессивная шкала налогообложения самый короткий и надежный путь к решению проблемы социального неравенства».

За последние 10 лет, как пояснил Ордов, неравенство стало проблемой для российского общества, а в мире неравенство нарастает уже более 30 лет.

«Если считать богатым в России того, кто получает заработную плату выше медианной, то есть сумму, превышающую зарплату 50% жителей РФ, то выяснится, что это составляет 35−40 тысяч рублей в месяц. Для этих граждан точно необходимо вводить более высокую ставку, чем текущая — 13%? — поинтересовался Ордов. — Каким образом выстраивать градацию доходов, чтобы общество не восприняло прогрессивную шкалу как попытку залезть к нему в карман? Четких ответов на эти принципиальные вопросы пока нет, но именно эти детали могут сделать абсурдным и неуместным предложение о прогрессивной шкале».

Как полагает экономист, вполне разумным было бы отменить подоходный налог для заработных плат менее 20 тысяч рублей в месяц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила, что для того, чтобы ускорить темпы экономического роста РФ, властям надо стимулировать платежеспособный спрос.