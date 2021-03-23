Москва, , 15:29 — REGNUM На российских банкнотах будут представлены достопримечательности всех федеральных округов страны. На сегодняшний день на купюрах отсутствуют города Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Об этом 23 марта на пресс-конференции по наличному денежному обращению заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Рубли

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Он уточнил, что выпуск обновлённых банкнот в Центральном банке РФ планируют к 2025 году. Так, уже в 2022 году появятся обновлённые сторублевые купюры, в 2023-м — банкноты номиналом 1 тысяча и пять тысяч рублей, в 2024-м — купюры достоинством 500 рублей, а в 2025 году — номиналом в десять и пятьдесят рублей.

«Поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах», — пояснил Алексеев.

По словам зампреда Центробанка, изображения российских городов на новых купюрах останутся, но на банкноте номиналом 2000 рублей на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города.

Так, на лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение Москвы, а на оборотной будет размещено изображение достопримечательностей Центрального федерального округа.

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На десятирублевой купюре вместо Красноярска будет изображён Новосибирск, на 500-рублёвой — Пятигорск вместо Архангельска, на банкноте номиналом 1 тысяч рублей Нижний Новгород заменит Ярославль, а на пятитысячной купюре, где сейчас красуется Хабаровск, разместят Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвящённые известным отечественным конструкторам оружия — Петру Горюнову, Леониду Ермашу, Анатолию Маслову, Алексею Судаеву и Фёдору Токареву. Всего в серии «Оружие Великой Победы» выпущено пять монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей.