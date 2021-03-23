Новосибирск, , 15:28 — REGNUM Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил об отставании от графика строительства новой ледовой арены, которая должна быть готова к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Чиновник подчеркнул, что ледовая арена — объект сам по себе уникальный и достаточно сложный.

«На сегодняшний день на строительстве спорткомплекса работает достаточно большое количество людей, также работает штаб — практически в ежедневном режиме проходят планёрки министерства строительства, — цитирует «Континент Сибирь» министра. — На текущий момент готовность объекта — порядка 52% и есть небольшое отставание от графика, но оно некритичное — составляет несколько недель. Сам график сейчас немного смещён, потому что мы должны были провести тестовые соревнования в сентябре — октябре 2022 года, однако, по поручению губернатора срок графика сдвинут на середину лету, из-за этого этот люфт и образовался».

Он уточнил, что в планах удвоить количество людей на объекте и с мая приступить к сезонным работам.